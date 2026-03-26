Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori: è nata la figlia Allegra

ROMA – Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori. È nata ieri la loro primogenita Allegra. “Figlia di un immenso amore”, ha scritto la coppia sui social pubblicando i primi scatti in ospedale. La coppia sta insieme dal 2019 ed è sposata dal 2021.

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L’ex allievo di Amici e l’attrice hanno raccontato a Verissimo il loro percorso verso la genitorialità. “Erano tanti anni che stavamo provando a realizzare il nostro sogno di creare una famiglia. Siccome questa cosa non succedeva, abbiamo fatto dei controlli da cui non sono risultati problemi, per cui abbiamo deciso di chiedere un piccolo aiuto alla medicina. Abbiamo fatto il primo step, quello meno invasivo, ed è andato bene”, hanno spiegato a Silvia Toffanin. Inizialmente, si trattava di una gravidanza gemellare. Poi uno dei feti si è riassorbito: “Io mi sentivo già mamma di due bambini- ha rivelato Arianna-. Quando dall’ecografia ho visto che uno dei due non aveva più battito, sono stata male. Poi mi hanno spiegato che è una cosa che succede spesso e che se avessi fatto gli esami più avanti magari non l’avrei mai saputo che la gravidanza era partita gemellare. Quindi oggi c’è un angioletto che ci protegge”.

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