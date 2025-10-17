brigitte-bardot,-91-anni,-torna-a-casa-dopo-breve-ricovero

La sua salute oggetto di insistenti voci negli ultimi giorni

Saint-Tropez, 17 ott. (askanews) – Icona numero uno del cinema francese, Brigitte Bardot è stata brevemente ricoverata in ospedale per un intervento chirurgico, ma è tornata a casa ed è in convalescenza.La salute della 91enne, che vive a Saint-Tropez, nel sud della Francia, era stata oggetto di insistenti voci negli ultimi giorni.L’ex attrice ha trascorso alcuni giorni presso l’ospedale privato Saint-Jean di Toulon “per sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico che è andato particolarmente bene”, ha dichiarato il suo ufficio.”Ora si riposa a casa, non risponderà a nessuna richiesta e ringrazia tutti per il rispetto della sua privacy e tranquillità”, ha aggiunto.