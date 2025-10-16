giovedì, 16 Ottobre , 25

Estorsioni con metodo mafioso, figlia e genero di Totò Riina andranno in carcere

(Adnkronos) - La Cassazione ha confermato la misura...

Sinner: “Djokovic modello per me, con Alcaraz sarà grande battaglia”

(Adnkronos) - "Djokovic è davvero un grande modello...

Manovra, confermato contributo delle banche per 5 miliardi

(Adnkronos) - L'entità del contributo da banche e...

Djokovic si ‘inchina’ a Sinner: “Troppo forte, mi ha preso a calci nel c…”

(Adnkronos) - Novak Djokovic si inchina a Jannik...
brigitte-bardot-ricoverata-e-operata-per-una-“grave-malattia”
Brigitte Bardot ricoverata e operata per una “grave malattia”

Brigitte Bardot ricoverata e operata per una “grave malattia”

DALL'ITALIA E DAL MONDOBrigitte Bardot ricoverata e operata per una "grave malattia"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Brigitte Bardot, icona del cinema francese, è ricoverata da diverse settimane presso l’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel Var, come riportato da Nice-Matin e confermato da Ici Provence. La celebre attrice, 91 anni compiuti il 28 settembre scorso, sarebbe stata sottoposta a “un intervento chirurgico nell’ambito di una grave malattia”. 

Bardot, che attualmente vive a Saint-Tropez e si dedica da anni alla tutela degli animali attraverso la fondazione che ha creato, potrebbe lasciare l’ospedale nei prossimi giorni se le sue condizioni miglioreranno. Lontana dai riflettori cinematografici da oltre mezzo secolo, era già stata ricoverata nel gennaio 2023 a causa di un’insufficienza respiratoria. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.