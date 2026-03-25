brigitte-macron-accolta-alla-casa-bianca-da-un-robot-umanoide

Con Melania Trump per un evento sull’intelligenza artificiale

Milano, 25 mar. (askanews) – La First Lady statunitense Melania Trump e la première dame francese Brigitte Macron hanno partecipato a un evento sull’intelligenza artificiale alla Casa Bianca a Washington, dove un robot umanoide ha accolto gli ospiti e dimostrato le sue capacità interattive. “Grazie First Lady Melania Trump per avermi invitato alla Casa Bianca”, ha detto il robot grigio e nero, gesticolando con le mani durante il suo breve discorso di apertura.