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Brigitte Macron accolta alla Casa Bianca da un robot umanoide
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Brigitte Macron accolta alla Casa Bianca da un robot umanoide

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Con Melania Trump per un evento sull’intelligenza artificiale

Milano, 25 mar. (askanews) – La First Lady statunitense Melania Trump e la première dame francese Brigitte Macron hanno partecipato a un evento sull’intelligenza artificiale alla Casa Bianca a Washington, dove un robot umanoide ha accolto gli ospiti e dimostrato le sue capacità interattive. “Grazie First Lady Melania Trump per avermi invitato alla Casa Bianca”, ha detto il robot grigio e nero, gesticolando con le mani durante il suo breve discorso di apertura.

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