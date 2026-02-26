giovedì, 26 Febbraio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOBrignone dopo i due ori a Milano Cortina: "Futuro? Non ho ancora...
brignone-dopo-i-due-ori-a-milano-cortina:-“futuro?-non-ho-ancora-preso-una-decisione”
Brignone dopo i due ori a Milano Cortina: “Futuro? Non ho ancora preso una decisione”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Brignone dopo i due ori a Milano Cortina: “Futuro? Non ho ancora preso una decisione”

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) –
Federica Brignone va avanti dopo i due ori alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? “Dipenderà dal mio stato di salute. Se deve diventare una tortura, farò fatica. Se non miglioro, chiaramente sarà difficile vedermi il prossimo anno”. La fuoriclasse azzurra, bicampionessa olimpica (SuperG e gigante), ha raccontato le sue sensazioni al termine dei Giochi in conferenza stampa a Soldeu, dopo aver saltato la seconda prova di discesa libera.  

Brignone, che a Cortina ha dato spettacolo con due ori vinti dopo il recupero da un bruttissimo infortunio, ha spiegato: “Non ho preso una decisione, penso giorno per giorno. Non ho ancora il sentimento di voler smettere. Ho le scatole piene di star male e non riuscire a viverla bene, a volte mi appoggio e arrivano delle fitte allucinanti. Così non è bello”. 

Previous article
Sanchez smentisce voci su una sua malattia: “Macchina del fango della destra”
Next article
Vincenzi (Ucbm): “Formare talenti unendo scienza e principi etici”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pusher ucciso a Rogoredo, la lettera di Cinturrino: “Ho avuto paura, pagherò per il mio errore”

(Adnkronos) - "Salve, vorrei scusarmi con tutti per quello che è successo". Questa la lettera scritta da Carmelo Cinturrino, il poliziotto indagato per l’omicidio...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Dkc a Key 2026, una visione integrata per transizione energetica

(Adnkronos) - La partecipazione a Key - The Energy Transition Expo (padiglione A3, stand 300) avrà per il Gruppo Dkc l’obiettivo di trasmettere in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, scaletta della terza serata: ordine dei cantanti di oggi

(Adnkronos) - Maria Antonietta & Colombre sono i primi cantanti a esibirsi oggi 26 febbraio nella terza serata del Festival di Sanremo 2026. L'ultimo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pagamenti, Dalla Sega (presidente Bancomat): “Avviare collaborazione attori sistema su tema digitale”

(Adnkronos) - "L’Unione europea è ormai di fronte a un bivio: accelerare nella costruzione di un sistema economico realmente integrato sotto ogni punto di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.