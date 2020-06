Brignone “La Coppa un sogno, ma voglio vincere ancora”

“Io non sono un’amante dello sci sui ghiacciai, d’estate preferisco andare al mare. Però il mio sport mi mancava, siamo fermi da tanto. Già si scia poco, nel nostro sport l’allenamento specifico è pochissimo; poter stare qui allo Stelvio, avere il ghiacciaio tutto per noi e poter uscire appena si può era un’occasione da cogliere”. A dirlo in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” la sciatrice azzurra Federica Brignone che, al pari degli altri, si sta allenando allo Stelvio per tornare sugli sci dopo il lungo stop imposto dal lockdown. Con la vittoria della Coppa del mondo Brignone ha realizzato il suo grande sogno,

