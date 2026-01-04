domenica, 4 Gennaio , 26

Dos Santos, il calciatore del Metz eroe a Crans-Montana: è rientrato nel locale per salvare la fidanzata

(Adnkronos) - Tahirys Dos Santos, diciannovenne terzino della...

Cinque Paesi sudamericani e Spagna: “No a controllo esterno del Venezuela”

(Adnkronos) - Cinque Paesi dell'America Latina e la...

Serie A, oggi Inter-Bologna – La partita in diretta

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Serie...

Fiorentina-Cremonese 1-0, decide Kean allo scadere. Scatto salvezza dei viola

(Adnkronos) - Seconda vittoria di fila in casa...
brignone-‘vede’-milano-cortina-2026:-primo-allenamento-con-le-compagne-di-squadra
Brignone ‘vede’ Milano Cortina 2026: primo allenamento con le compagne di squadra

Brignone ‘vede’ Milano Cortina 2026: primo allenamento con le compagne di squadra

DALL'ITALIA E DAL MONDOBrignone 'vede' Milano Cortina 2026: primo allenamento con le compagne di squadra
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Federica Brignone adesso fa sul serio e mette nel mirino le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, al via il prossimo 6 febbraio. La fuoriclasse azzurra dello sci alpino sta continuando il suo percorso di recupero dopo il brutto infortunio al ginocchio, per arrivare al meglio ai Giochi, e oggi è tornata ad allenarsi per la prima volta con le compagne di squadra in Val di Fassa. A farlo sapere è il Coni, che sui propri account social ha postato le foto di una Federica sorridente, accompagnate da una didascalia che dice tutto: “Abbiate Fede! Nove mesi dopo l’infortunio, Brignone torna ad allenarsi in gruppo in Val di Fassa. In quel sorriso c’è già tutto! Bentornata Tigre”.  

Brignone ha già chiarito che sta facendo di tutto per arrivare alle Olimpiadi italiane da protagonista e non da comparsa. Il 6 febbraio, giorno della cerimonia di apertura, sarà portabandiera a Cortina insieme ad Amos Mosaner (i portabandiera a Milano saranno invece
Federico Pellegrino
e Arianna Fontana).  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.