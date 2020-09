AGI – Chiusura in netto rialzo per Wall Street: il Dow Jones sale dell’1,18% a 27.992,64 punti, il Nasdaq guadagna dell’1,87% a 11.056,65 punti mentre lo S&P 500 avanza dell’1,27% a 3.383,46 punti. In una giornata caratterizzata dall’assenza di dati macro la Borsa di New York sfrutta alcune notizie positive relative a diverse società per aumentare i guadagni.

A guidare i rialzi il Nasdaq e il migliore tra i titoli è quello di Tesla che sale oltre il 12%. Nvidia termina in deciso rialzo dopo l’annuncio dell’acquisizione di Arm, gigante mondiale dei microprocessori, dal gruppo giapponese SoftBank per 40 miliardi di dollari (+5,70%).

L’articolo Brilla Wall Street, chiusura fiacca per le Borse europee proviene da Notiziedi.

