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Brindisi, 21enne muore in scontro tra due auto: era il suo primo giorno lavoro
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Brindisi, 21enne muore in scontro tra due auto: era il suo primo giorno lavoro

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(Adnkronos) – Un altro lutto a Bisceglie, in provincia di Barletta Andria Trani, per la morte di Samantha Lacedonia. La giovane, 21 anni, è morta ieri mattina venerdì 1 maggio in un incidente stradale sulla provinciale che collega Ceglie Messapica a Ostuni, in provincia di Brindisi.  

La 21enne era diretta a una struttura alberghiera di Ostuni per il suo primo giorno di lavoro, per la stagione turistica nella città bianca. Due le auto coinvolte nell’incidente, su cui sta compiendo accertamenti la Polizia locale di Ostuni. 

La ragazza era alla guida di una Fiat 500 mentre un 83enne guidava l’altra auto coinvolta, una Mercedes. Non c’è stato nulla da fare per salvarle la vita. La procura di Brindisi non ha disposto l’autopsia, pertanto è stato autorizzato il trasferimento della salma a Bisceglie dove i funerali si terranno lunedì pomeriggio. La procura sta vagliando l’ipotesi di omicidio stradale. I mezzi, ovviamente, sono sotto sequestro. 

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