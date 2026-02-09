lunedì, 9 Febbraio , 26

Fisica, è morto Antonino Zichichi: aveva 96 anni

(Adnkronos) - Il fisico Antonino Zichichi, autore di...

Montagna, 11 morti in 7 giorni: Soccorso alpino invita a prudenza per pericolo valanghe

(Adnkronos) - Undici morti in montagna in sette...

Juventus, Spalletti show con giornalista dopo la Lazio: “Posso darti un bacio?”

(Adnkronos) - Luciano Spalletti show dopo Juventus-Lazio. L'allenatore...

Kim Kardashian e Lewis Hamilton, il flirt continua: avvistati insieme al Super Bowl

(Adnkronos) - Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono...
brindisi,-assalto-a-portavalori-su-statale-per-lecce:-banditi-in-fuga
Brindisi, assalto a portavalori su statale per Lecce: banditi in fuga

Brindisi, assalto a portavalori su statale per Lecce: banditi in fuga

DALL'ITALIA E DAL MONDOBrindisi, assalto a portavalori su statale per Lecce: banditi in fuga
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Assalto a un furgone portavalori oggi, lunedì 9 febbraio, sulla statale 613 Brindisi-Lecce, in territorio brindisino, all’altezza di Tuturano. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri sia la polizia. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico. I banditi hanno esploso colpi d’arma da fuoco e sono fuggiti. 

I malviventi erano armati di kalashnikov e hanno preso di mira un blindato, che era scortato da un furgone, e lo hanno bloccato mettendo di traverso un autocarro, a cui hanno dato fuoco, sulla carreggiata in direzione sud (Lecce). Poi hanno circondato il blindato con altri mezzi e hanno fatto esplodere il portellone per farlo aprire. Da verificare se il colpo sia andato a segno.  

Sulla statale c’è stato un inseguimento da parte dei carabinieri. Per consentire le indagini di polizia giudiziaria e i rilievi delle forze dell’ordine, la strada è stata chiusa da Anas in entrambe le direzioni dal km 8,300 al km 12,800 a San Pietro Vernotico ed è stato istituito un percorso alternativo sulla ex SS 16. Sulla Brindisi-Lecce è il secondo episodio in circa un anno e mezzo. Il precedente assalto era avvenuto il 4 luglio del 2024, nello stesso tratto fra Tuturano e Torchiarolo, e la rapina era riuscita. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.