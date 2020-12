AGI – Chiusura spumeggiante per la Borsa di New York, dopo il via libera del presidente Usa Donald Trump al pacchetto di aiuti da 900 miliardi e alla legge sul finanziamento dello Stato federale che ha sventato lo shutdown, il blocco delle attività di larga parte dei servizi pubblici, che altrimenti sarebbe scattato domani.

Il Dow Jones avanza in chiusura dello 0,68% a 30.403,97 punti dopo un top di 30.525 punti. Record anche per lo S&P in rialzo dello 0,87% a 3.735,13 dopo un massimo di 3.740 punti e per il Nasdaq che guadagna lo 0,74% a 12.899,42 punti dopo essere raggiunto i 12.924.

L'articolo Brindisi di fine anno per i mercati grazie al piano di aiuti Usa proviene da Notiziedi.

