British Airways ha deciso di vendere parte della sua collezione di opere d’arte per raccogliere fondi utili a far fronte la crisi scatenata dalla pandemia di coronavirus. Nella collezione ci sono opere di Damien Hirst, Bridget Riley e Peter Doig: sono stati identificati una decina di pezzi da mettere all’incanto ma non si sa esattamente quali.

La scorsa settimana – ricorda la Bbc – l’amministratore delegato, Alex Cruz, ha avvertito che è in gioco la sopravvivenza della compagnia aerea a corto di liquidità. Secondo il quotidiano Evening Standard, che ha dato la notizia, la casa d’aste Sotheby’s è già stata contattata per organizzare la vendita il prima possibile.

L’articolo British Airways mette all’asta le opere d’arte per salvare la compagnia proviene da Notiziedi.

