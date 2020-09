British Telecom: “Apple è pronta a lanciare i nuovi modelli di iPhone 12”

Secondo Marc Allera, CEO di British Telecom BT ed EE, Apple è pronta lanciare i suoi primi iPhone 5G e il giorno del lancio è molto vicino.

“Siamo a pochi giorni dal prossimo importante lancio di Apple, un iPhone 5G, che rappresenterà un enorme impulso per il 5G”, ha affermato Allera, in una presentazione video interna condivisa con i dipendenti dell’azienda. “I team Consumer si sono preparati tutto l’anno per questo lancio ed essere il partner numero uno in Europa per Apple”.

