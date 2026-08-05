mercoledì, 5 Agosto , 26

Trump in California, uomo armato arrestato prima dell’arrivo del presidente

(Adnkronos) - Poche ore prima della partecipazione del...

Alcaraz, stop per infortunio si allunga: non giocherà torneo di Cincinnati

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz si ritira dall'Atp Masters...

Morbillo negli Usa, peggiore epidemia in 35 anni: Kennedy Jr raccomanda vaccino

(Adnkronos) - Il 2026 non è ancora finito,...

Pd-M5S, disgelo Schlein-Conte ma si apre nuovo fronte su risoluzione riarmo e Nato

(Adnkronos) - La giornata del pranzo del 'disgelo'...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOBrock Lesnar si ritira, la leggenda del wrestling WWE chiude la carriera
brock-lesnar-si-ritira,-la-leggenda-del-wrestling-wwe-chiude-la-carriera
Brock Lesnar si ritira, la leggenda del wrestling WWE chiude la carriera
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Brock Lesnar si ritira, la leggenda del wrestling WWE chiude la carriera

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) –
Brock Lesnar si ritira. La 49enne stella del wrestling WWE annuncia la fine della carriera: non salirà più sul ring. Lesnar ha ufficializzato la decisione intervenendo al Pat McAfee Show: l’apparizione a WWE SummerSlam di sabato scorso è stata l’ultima. “Sono qui per far sapere al mondo che mi sono ritirato. Sabato è stato un giorno emozionante per me, è stato strano. Quando Oba Femi mi ha battuto a WrestleMania mi sono detto ‘non posso più farlo, ho chiuso’. Ma il lavoro chiamava e io avevo ancora un po’ di benzina. Sabato” però “ho chiuso: per Brock Lesner è finita”. 

Lesnar è stato un ‘fenomeno’ per tutta la carriera. Si è dedicato al wrestling sin dall’high school, laureandosi campione Ncaa al college con l’University of Minnesota nel 2000. Quindi, lo sbarco nel mondo del wrestling professionistico e l’exploit giù nel 2002 – al secondo anno nel roster WWE – con la conquista del primo titolo mondiale (saranno 10 in totale) contro Dwayne ‘The Rock’ Johnson. In un quarto di secolo, Lesnar ha vinto 2 Royal Rumble (2003 e 2022), il King of the Ring tournament (2002) e un Money in the Bank ladder match (2019). Nel 2014, ha scritto una pagina ‘storica’ per la WWE infliggendo la prima sconfitta a Undertaker a Wrestlemania e interrompendo una striscia di 21 vittorie di fila dell’altro totem. 

Nel curriculum di Lesnar c’è anche una breve parentesi nella Nfl nel 2004, con la maglia dei Minnesota Vikings, e un”escursione’ strepitosa nell’UFC. Nel 2007 è passato dal ring alla gabbia conquistando il titolo mondiale dei pesi massimi nel 2008. L’avventura nella UFC si è chiusa nel 2015 con il successivo ritorno alla WWE. 

Previous article
Alcaraz, stop per infortunio si allunga: non giocherà torneo di Cincinnati
Next article
Trump in California, uomo armato arrestato prima dell’arrivo del presidente

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Trump in California, uomo armato arrestato prima dell’arrivo del presidente

(Adnkronos) - Poche ore prima della partecipazione del presidente Donald Trump ad una raccolta fondi martedì sera nel suo circolo di golf di Rancho...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Alcaraz, stop per infortunio si allunga: non giocherà torneo di Cincinnati

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz si ritira dall'Atp Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, numero 2 del tennis mondiale, non parteciperà al torneo in programma...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Morbillo negli Usa, peggiore epidemia in 35 anni: Kennedy Jr raccomanda vaccino

(Adnkronos) - Il 2026 non è ancora finito, ma gli Usa in questi 8 mesi hanno già toccato il record di casi di morbillo,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pd-M5S, disgelo Schlein-Conte ma si apre nuovo fronte su risoluzione riarmo e Nato

(Adnkronos) - La giornata del pranzo del 'disgelo' tra Elly Schlein e Giuseppe Conte si chiude con un nuovo fronte che si apre nel...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.