Brooklyn Nine-Nine 6 su Netflix: trama e cast della sesta stagione

In ritardo rispetto la programmazione americana, Brooklyn Nine-Nine 6 arriva su Netflix per la prima volta in lingua italiana. L’action comedy, premiata nel 2014 con il Golden Globe, racconta le vicende di uno strampalato distretto di polizia, concentrandosi in particolare sulla squadra di Jake Peralta, talentuoso ma spesso infantile detective di Brooklyn. La serie è andata in onda per cinque stagioni sulla rete americana Fox, poi è stata cancellata ma salvata in tempi record dalla NBC, che l’ha rinnovata – attualmente sono state prodotte sette stagioni e un’ottava è in arrivo. Tutti gli episodi di Brooklyn Nine-Nine 6 sono disponibili su Netflix a partire dal 10 gennaio.

Brooklyn Nine-Nine 6: la trama della sesta stagione

La sesta stagione riparte dal matrimonio di Jake e Amy. Il Capitano Holt scopre di aver perso la posizione di commissario a favore di John Kelly e cade in uno stato di profonda depressione, fino a quando i due sposi lo incoraggiano a reagire, ma con conseguenze divertenti e imprevedibili. Intanto, Gina lascia il lavoro dopo aver deciso di diventare una celebrità di Internet.

Tra le altre novità della stagione, Amy e Jake parlano della possibilità di avere dei figli, mentre Terry supera l’esame per diventare tenente. Il Nine-Nine infine scopre di non avere abbastanza fondi e perciò potrebbe essere trasferito a Staten Island.

Brooklyn Nine-Nine 6 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della sesta stagione ritroviamo Andy Samberg nel ruolo del detective Jake Peralta; Stephanie Beatriz è la detective Rosa Diaz; Terry Crews è il tenente Terry Jeffords; Melissa Fumero è il sergente Amy Santiago; Joe Lo Truglio nel ruolo del detective Charles Boyle; Andre Braugher è il Capitano Raymond Holt; Dirk Blocker è il detective Michael Hitchcock; e Joel McKinnon Miller nei panni del detective Earl Scully.

Nel corso della stagione, Chelsea Peretti lascia il cast e il ruolo di Gina Linetti, apparendo solo in alcuni episodi. Tra i personaggi ricorrenti, John Kelly interpretato da Phil Reeves; Kevin Cozner, marito di Holt, interpretato da Marc Evan Jackson; e Madeline Wuntch interpretata da Kyra Sedgwick.

