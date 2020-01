Brovarone: “Amrabat, situazione strana. De Laurentiis? Ha sbagliato”

Bernardo Brovarone, noto procuratore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte in merito al mercato azzurro. Di seguito le sue parole.

Brovarone: “Amrabat, situazione non chiara”

Amrabat – La situazione non è ancora chiara: ha già fatto 2 trasferimenti per cui prima di giugno non credo si muoverà. L’obiettivo della Fiorentina è fare uno stadio nuovo e solo dopo proverà ad alzare i ricavi e prendere giocatori importanti.

Accordo con la Fiorentina – E’ vero che Gattuso era in parola con Commisso, ma non mi dispiace che non sia venuto alla Fiorentina. Per quello che so, Gattuso ha rifiutato 20 squadre prima di arrivare a Napoli. Stimo molto De Laurentiis, ma devo ammettere che toglie anche molto e la mezza rivolta è scattata perché ormai c’era la rottura.

Contratti e nuovi arrivi – I giocatori in scadenza avrebbero tutti voluto rinnovare ed invece il presidente ha sbagliato tenendoli in rosa perché andranno via a zero. Lobotka è un ottimo giocatore, polivalente, duttile, tosto e farà molto bene al Napoli.

