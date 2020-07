Brozovic, nervi tesi al Pronto Soccorso: intervenuti i Carabinieri! L’episodio

Brozovic ancora protagonista di un episodio particolare a Milano. Settimane fa era stato fermato dai Carabinieri e gli è stata ritirata la patenta per essere risultato positivo all’alcol test, ieri notte un’altra “bravata”…

Brozovic, episodio in Ospedale: intervenuti i Carabinieri. L’accaduto

Il centrocampista dell’Inter infatti si sarebbe recato al Pronto Soccorso per far soccorrere un suo amico croato: quest’ultimo aveva una lieve ferita alla gamba, comunque nessun codice d’emergenza. Il calciatore dell’Inter quindi è andato su tutte le furie perché voleva passare avanti alle altre persone. Dopo aver cercato di calmarlo, pare notando anche un certo stato di ubriachezza, i sanitari hanno chiamato i carabinieri. Ma nemmeno il loro arrivo ha calmato immediatamente l’interista. Solo quando i militari gli hanno chiaramente detto di darsi una calmata perché il suo comportamento stava diventanto eccessivo e avrebbe rischiato conseguenze penali se avesse continuato, Brozovic è tornato in sé. Scuse e saluti, l’interista è poi andato via.

