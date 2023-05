Bruce Springsteen in concerto a Ferrara: la scaletta (probabile)

ROMA – Il maltempo che sta devastando l’Emilia-Romagna non ferma (per adesso) l’atteso concerto di Bruce Springsteen a Ferrara. Il live, che vede l’artista esibirsi nella città emiliana per la prima volta, resta in programma giovedì 18 maggio presso il Parco Urbano Giorgio Bassani. Attualmente il concerto è confermato, ma l’incognita meteo ha fatto impennare le rivendite dei biglietti dello show. Quella di Ferrara è la prima delle tre tappe italiane del Boss, che si esibirà al Circo Massimo di Roma il 21 maggio e il 25 luglio all’Autodromo di Monza.

LA SCALETTA DEL CONCERTO DI BRUCE SPRINGSTEEN

Nel frattempo, cresce l’attesa per il concerto a Ferrara di Springsteen. L’artista si esibirà per circa 3 ore, regalando ai fan alcuni dei suoi brani più iconici. Claudio Trotta, manager di Barley Arts, ha svelato che i discorsi che l’artista terrà sul palco, così come il testo di due delle canzoni, saranno proiettati sul maxi schermo e tradotti in italiano. Opening act a Ferrara saranno Fantastic Negrito e Sam Fender.,

La scaletta precisa del live non è stata svelata, ma Springsteen negli altri appuntamenti in giro per l’Europa ha scelto di rimanere fedele allo spettacolo concepito negli Usa. La successione dei brani potrebbe essere diversa, ma con molta probabilità proporrà circa 28-29 canzoni del suo repertorio.

Questa la scaletta del concerto tenuto a Parigi lo scorso 15 maggio.

My Love Will Not Let You Down

Death to My Hometown

No Surrender

Ghosts

Prove It All Night

Darkness on the Edge of Town

Letter to You

The Promised Land

Out in the Street

Kitty’s Back

Nightshift (Commodores cover)

Mary’s Place

Pay Me My Money Down (The Weavers cover)

The E Street Shuffle

Last Man Standing (acoustic)

Backstreets

Because the Night (Patti Smith Group cover)

She’s the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Encore

Born in the U.S.A.

Born to Run

Bobby Jean

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

I’ll See You in My Dreams (solo acoustic)

