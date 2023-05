Bruce Springsteen in Italia, arriva una app con tutte le info

Si chiama Barley Arts x Bruce

Roma, 4 mag. (askanews) – Mancano pochi giorni all’arrivo di Bruce Springsteen and The E Street Band nel nostro Paese per gli attesissimi live che si terranno a Ferrara, Roma e Monza. Per agevolare il pubblico che parteciperà ai concerti Barley Arts, agenzia organizzatrice del tour italiano, lancia l’app Barley Arts x Bruce – sviluppata da AJepCom – che fornisce tutte le informazioni utili. Orari, spostamenti, parcheggi, treni speciali, viabilità, supporter, mappe delle aree, biglietti, cambi nominativi, persone con disabilità, iniziative correlate, ogni dettaglio sarà a disposizione del pubblico, diviso per città, affinché possa organizzarsi al meglio per vivere l’esperienza di questo grande evento nel miglior modo possibile.

L’app, in italiano e inglese, è scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store. È inoltre scaricabile da 12 store internazionali (in Francia, Germania, UK, USA, Cina, Tailandia, tra gli altri paesi) nella lingua della nazione.

L’app è tuttora in progress. Per rispondere alle numerose richieste del pubblico, ansioso di partecipare ai concerti, ecco una serie di informazioni utili che possono essere reperite anche sull’app ufficiale e sul sito Barley Arts.

ORARI* Giovedì 18 Maggio 2023 Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani 14:00 – Apertura porte 16:30 – Fantastic Negrito 17:45 – Sam Fender 19:30 – BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND

Domenica 21 Maggio 2023 Roma, Circo Massimo 14:00 – Apertura porte 16:30 – The White Buffalo 17:45 – Sam Fender 19:30 – BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND

Martedì 25 Luglio 2023 Monza, Autodromo Nazionale di Monza / Prato della Gerascia 16:30 – The Teskey Brothers 17:45 – Tash Sultana 19:30 – BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND

*Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata sui canali ufficiali Barley Arts.

