Bruce Springsteen infiamma il Circo Massimo, 60mila in delirio

Maratona musicale per il Boss, “Ciao Roma!”

Roma, 21 mag. (askanews) – Il Boss è tornato, a Roma, e 60mila fan in delirio lo hanno aspettato nonostante le condizioni meteorologiche avverse. “Ciao Roma!”, ha esordito Bruce Springsteen che ha infiammato il Circo Massino, insieme alla E Street Band.

Due maxischermi sul palco, la bandiera statunitense da una parte, e quella italiana dall’altra. Lo show è iniziato sulle note di “My love will not you let down”, ma la maratona musicale sarà lunga. Sono previste tre ore di spettacolo, durante il quale The Boss ripercorrerà la sua carriera cinquantennale. Springsteen ha proseguito sulle note di Death To My Hometown, No Surrender, Ghost, Prove all night.

Tanti gli ospiti presenti allo show. Tra questi, anche Sting, Thomas dei Maneskin, Chris Rock, Isla Fisher, Edoardo Leo, Luca Marinelli, Giuseppe Battiston, Aimone Romizzi dei Fask. The Boss e la E Street Band tornano a Roma dopo 7 anni, seconda delle tre tappe italiane del tour mondiale, dopo Ferrara e prima di Monza, in programma il 25 luglio.

