Bruce Springsteen: non so dove stanno andando oggi gli Usa

Sul Nove: farò il mio meglio per far sì che le cose cambino

Milano, 20 ott. (askanews) – L’intervista esclusiva di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul NOVE alla leggenda del rock Bruce Springsteen insieme a Jeremy Allen White, in occasione dell’uscita in sala del film “Springsteen: Liberami dal Nulla” di Scott Cooper.”È un momento dove non si può non avere dei dubbi. Non so dove stiamo andando, però questo Paese per 250 anni ha combattuto per la libertà, è stato il segno della speranza, del credere, è un esempio, speriamo, di democrazia positiva per la maggior parte dei Paesi del mondo. Naturalmente abbiamo fatto molti, molti errori, però abbiamo sempre cercato di fare del nostro meglio. Io credo che il nostro cuore sta nel luogo giusto e non abbiamo mai avuto una storia di autocrazia. Visto che ho dei figli, credo che la situazione cambi e allo stesso tempo cercherò di fare del mio meglio lavorando, cercando naturalmente, con la mia piccola influenza, di far sì che le cose cambino” ha detto la stella del rock made in Usa.

