brugnaro-a-boraso:-“tu-non-capisci-un-c…-devi-stare-attento”.-l’intercettazione

ROMA – “Tu non mi ascolti. Non hai capito, tu non capisci un c… Mi stanno domandando anche a me che tu domandi soldi. Tu non ti rendi conto rischi troppo… tu non mi stai ascoltando“. Sono le parole del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, riportate dal Corriere della Sera, con il suo assessore alla Mobilità Renato Boraso durante una telefonata intercettata il 17 marzo del 2023. Nel telefono di Boraso, si legge sul quotidiano, un anno prima era stato installato un trojan. I riflettori degli inquirenti, in questo caso, sono puntati sull’operazione Park 4.0: un parcheggio nei pressi dell’aeroporto Marco Polo a cui si riferisce l’intercettazione. Nell’operazione, risalente al 2015, avrebbe incassato 80 mila euro dall’imprenditore Nievo Benetazzo in cambio di una modifica del piano regolatore e spinto per realizzare l’opera.

L’assessore alla Mobilità del Comune di Venezia Renato Boraso è stato arrestato, ieri, con l’accusa di corruzione nell’ambito di un’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Venezia, che coinvolge funzionari pubblici e imprenditori. Indagato anche il sindaco e leader di Coraggio Italia Luigi Brugnaro. L’attenzione degli inquirenti è rivolta alla vendita dell’area dei Pili, di proprietà del primo cittadino. In particolare, le fiamme gialle si sono concentrate sulle trattative di vendita dell’area all’imprenditore Chiat Kwong Ching, di Singapore.

Questa riportata è una delle intercettazioni chiave dell’inchiesta sulla presunta corruzione di Boraso: “Questa conversazione è fondamentale- si legge nelle 172 pagine dell’ordinanza della Procura- poiché il sindaco gli fa presente che gli è stato riferito che chiede soldi alle persone”. “Dicono a me ‘mi domanda soldi’ (…). Però ti dico… se io ti dico di stare attento ti devi controllare, ci sono diversi discorsi che stanno male…”, avverte il sindaco di Venezia. E Boraso dice: “Cambio anche il telefono”. “Ma non è il telefono…- spiega Brugnaro- ti hanno messo gli occhi addosso, sta attento a ste robe qua“.

L'articolo Brugnaro a Boraso: "Tu non capisci un c… Devi stare attento". L'intercettazione proviene da Agenzia Dire.

