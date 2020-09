Brumotti pubblica un libro sulla droga e pensa a un reportage sulle favelas

Mentre il suo libro sulla droga e la mafia sarà pubblicato entro la fine dell’anno, il ciclista e inviato di “Striscia la notizia” Vittorio Brumotti pensa a un altro progetto: realizzare un grande reportage in giro per il mondo sulle favelas, il Canada, il Bronx sempre a bordo della sua bike. Il campione, protagonista di un ritratto che porta la firma di Tom Vanderbilt su Outsideonline, non si è fermato neanche durante il lockdown e ha denunciato lo spaccio di droga.

Il “vendicatore” a due ruote ha continuato a raccontare al pubblico i mali sociali con il suo “100% Brumotti”.

