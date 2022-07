Brunetta: “Ci sarÃ  un listone, serve rassemblement repubblicano”

ROMA – Per le prossime politiche “serve un rassemblement repubblicano, ci sarà una lista, un listone, che abbia un programma comune. Serve un rassemblement repubblicano, che abbia l’agenda Draghi come base, per salvare il Paese. Ci stiamo lavorando”. Lo dice il ministro della Pa Renato Brunetta, ospite di ‘Mezz’ora in più’.

Alla domanda su chi deve essere coinvolto, l’ex azzurro risponde: “Toti, Calenda, Più Europa, Bonino, Speranza, Di Maio…”.

