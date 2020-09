Bruno Longhi, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole in merito agli azzurri.

Longhi: “Osimhen titolare in attacco”

Se Koulibaly restasse il Napoli ne gioverebbe, non bisogna pensare agli alti e bassi dell’ultima stagione. Si tratta di uno dei migliori difensori al mondo, ma se non si vende allora il Napoli fa fatica sul mercato. E’ chiaro che si tratta di un periodo molto difficile per tutti e molti club si trovano in una condizione simile. Osimhen? Sarà lui il titolare del Napoli e riuscirà a integrarsi senza problemi negli schemi di Gattuso.

The post Bruno Longhi: “Osimhen sarà il titolare azzurro. Koulibaly? La sua cessione peserebbe” appeared first on Calcio Napoli 1926.

