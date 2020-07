Brunori Sas, quattro concerti acustici in estate

Brunori Sas si esibirà in quattro concerti acustici insieme al suo gruppo di storici musicisti. Appuntamento l’11 luglio a Champorcher (AO), nell’ambito del MusicaStelle Outdoor; il 24 luglio a Lugo (RA), ospite del Ravenna Festival, già sold out; il 26 luglio a Tarvisio (UD), nel cartellone del No Borders Music Festival nella cornice mozzafiato friulana; ed infine il 2 agosto a Monte Cucco (PG) per Suoni Controvento.

Il cantautore si prepara dunque a tornare sul palco con i suoi “Concertini Acustici”, durante i quali suonerà il suo ultimo disco ed il meglio del suo repertorio.

Queste le date nei palasport: 14 novembre 2020 Reggio Calabria,

