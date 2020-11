Brusaferro “Fase escalation del Covid, cresce l’età dei contagiati”

ROMA (ITALPRESS) – Il virus circola in maniera forte in Europa e nel nostro paese, cresce il numero dei contagi e dei ricoveri. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha fatto il punto sull’epidemia da Covid-19 nel corso dell’audizione in commissione Affari Sociali della Camera. Rispetto a questa estate sta crescendo l’età di chi contrae il virus: “l’età media delle persone che contraggono l’infezione a inizio epidemia ha sfiorato anche i 70 anni, poi durante ferragosto si è arrivati a valori inferiori, durante i mesi di settembre e ottobre si è stabilizzato intorno ai 40 anni, e lentamente sta crescendo.

