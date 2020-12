“Questo sarà un ‘Natale Covid’, e non abbiamo consigli ma è chiaro che meno siamo e meglio è”. Lo ha detto il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. In merito agli accorgimenti da adottare durante le festività natalizie, dunque, Brusaferro ha specificato: “Incontrarci può essere un problema anche se siamo congiunti ma magari viviamo lontani. Sappiamo come si trasmette questo virus, ci sono modalità che dobbiamo evitare che si verifichino. Servirà cautela, muoversi poco, limitare i momenti conviviali con persone numerose, e mantenere mascherina e distanziamento quando incontriamo persone che non fanno parte del nostro nucleo”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Brusaferro “sarà ‘Natale Covid’, meno siamo e meglio è” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento