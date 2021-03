Bruscolotti critico: “Il Sassuolo ci ha preso a pallate! Errori dei difensori? Inaccettabili. Vi spiego cosa avrebbero dovuto fare”

“Insigne ha disputato una grande partita. Quanto orgoglio da parte del capitano! Gli errori dei difensori non sono accettabili… in quel frangente devi temporeggiare. Comunque il Sassuolo ci ha preso a pallate, ma il calcio è bello anche per questo. Nonostante questo dato che non si può contestare, la squadra stava vincendo. Il calcio è bello per questo. Peccato per il risultato, sarebbe stato importante iniziare un filotto”.