Bruscolotti: “Diego è sempre stato un vero amico. Vi racconto un retroscena”

Beppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, ha parlato di Diego Armando Maradona sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.

Bruscolotti: “Diego è sempre stato un vero amico”

“Diego lo ricordo come un grande e vero amico. Voglio sempre vederlo forte e pimpante. Durante una partita, in uno scontro di gioco, riportai un forte trauma: sarei dovuto restare sveglio tutta la notte. Lui all’una venne a casa mia, perché volle farmi compagnia fino alla mattina dopo. Per spiegare che persona è Diego Armando Maradona. Un grande”.

