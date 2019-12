Bruscolotti: “I rinnovi hanno creato malumori a Napoli, servono acquisti mirati”

Beppe Bruscolotti, ex calciatore e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“I rinnovi sono stati un problema per il Napoli quest’anno, hanno creato un certo malumore. Adesso bisogna riportare un po’ di tranquillità in casa Napoli e sistemare i rinnovi è la cosa più importante. Questo è un momento particolare, servono degli acquisti mirati. Il reparto difensivo ha bisogno di qualche innesto, non ha la compattezza di un tempo. Luperto si è presentato bene in varie occasioni, ma il cammino è ancora lungo. Il Napoli adesso ha bisogno di gente esperta perché deve salire la china. La difesa del Napoli ha avuto purtroppo vari problemi, fisici, squalifiche. Adesso si devono ricompattare ed iniziare un nuovo percorso di crescita”.

