Bruscolotti: “Insigne leader in campo. Lobotka? Non in condizione”

Beppe Bruscolotti, noto ex calciatore azzurro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al modo di giocare dei partenopei. Di seguito le sue parole.

Bruscolotti: “Il Napoli attacca con troppi uomini”

Gli azzurri devono comprendere che non possono attaccare sempre con 6-7 giocatori per volta, rischia troppo. Lobotka? Ha la pancia, non può giocare in queste condizioni. Agli azzurri serve un giocatore rappresentativo in campo, proprio come Lorenzo Insigne. Il capitano ormai è diventato un leader anche in campo.

Il Napoli non parte per Bologna

Gianluca Di Marzio, collega di SKY, attraverso il proprio sito ufficiale ha spiegato i motivi che hanno obbligato il Napoli a rimandare a domani la partenza per Bologna, dove alle 18:00 di domenica è in programma la sfida di Serie A. (clicca qui per saperne di più)

