Bruscolotti: “La maglia è quella che conta: bisogna remare tutti dalla stessa parte”

L’ex capitano del Napoli, Giuseppe Broscolotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali in casa Napoli.

Le parole di Bruscolotti

“Credo che in una fase come questa bisogna remare tutti dalla stessa parte, il momento è particolare, non ci sono i tifosi allo stadio. I rapporti nascono e finiscono, ma la maglia resta sempre quella ed è inutile fare processi. Contro l’Atalanta in campionato era un altro Napoli, molto più bello e forte. Li abbiamo distrutti. Ora ci sono problemi tra stanchezza e difficoltà oggettive, il Napoli sta andando avanti in un momento non brillante. Ma io sono ottimista: quando le cose miglioreranno vedremo che il cammino del Napoli sarà molto più felice. C’è mezza stagione da giocare e con l’Atalanta è ancora tutto in ballo”.

