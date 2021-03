A Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore e capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti per parlare della situazione in casa azzurra e del futuro di Gattuso. Di seguito le sue parole.

Bruscolotti su Gattuso

“Futuro Gattuso? Dicono che sia stato il presidente a non volerlo confermare per la prossima stagione, ma secondo me è il contrario. Rino non ha voluto firmare il rinnovo e secondo me a fine stagione andrà via. Pensando al presente, Ghoulam ha giocato bene contro il Benevento. Su di lui dette tante cose inesatte, non tutti si rendono conto degli infortuni subiti dall’algerino. Ha fatto molta fatica a recuperare una condizione fisica ottimale. Per ora Gattuso ha ora ritrovato una pedina fondamentale per il Napoli”.

The post Bruscolotti: “Non è De Laurentiis che vuole cacciare Gattuso, è lui che non vuole restare” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento