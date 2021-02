Bruscolotti: “Se ti fai condizionare dai media allora c’è un problema di personalità. Vi racconto come rimediavo a una brutta prestazione”

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli “scudettato” è intervenuto a Campania Sport su Canale21. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione:

Genoa-Napoli, arrivano anche le dichiarazioni dell’ex capitano Bruscolotti

“Se ti fai condizionare da quello che si legge in giro, significa che hai poca personalità. Il Napoli – prosegue l’ex capitano ai microfoni di Canale21 – deve subito rimediare alla brutta prestazione offerta contro il Genoa. Io per esempio, così facevo. Pensavo subito alla partita successiva. I calciatori devono imparare a reggere le pressioni, se non lo fanno è giusto che vadano altrove. Tifosi e giornalisti hanno le loro idee, tutti possono esprimere il loro pensiero ma nessuno può dire che il Napoli, alla vigilia di questa stagione, avesse l’obbligo di vincere quest’anno”.

