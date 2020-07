Brutte notizie per Gattuso: un difensore del Napoli a rischio per il Barcellona

C’è preoccupazione in casa Napoli per le condizioni fisiche di Nikola Maksimovic, uscito acciaccato nel finale della partita contro l’Inter a seguito di un involontario pestone ricevuto dal compagno di squadra Kalidou Koulibaly. Il difensore serbo si sottoporrà ad accertamenti clinici nelle prossime ore per valutare l’entità dell’infortunio, che potrebbe costringerlo al forfait contro il Barcellona, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League dell’8 agosto. Di conseguenza,… continua a leggere sul sito di riferimento