Bryan Roy, ex calciatore e ora esperto, è intervenuto ai microfoni di Radio Musica Television in merito a Hirving Lozano e Arek Milik. L’ex calciatore dell’Ajax ha espresso un buon giudizio sul messicano. Le parole di seguito.

Roy: “Lozano è un fuoriclasse, non ci sono dubbi”

“E’ vero il Napoli lo ha pagato molto, ma sono sicuro che dandogli tempo emergerà. E’ normale che abbia avuto problemi all’inizio, ma bisogna dargli tempo. In Messico e Olanda ha fatto vedere le sue enormi qualità: è un fuoriclasse, non ho dubbi in merito. Milik? La sua carriera è stata condizionata dai brutti infortuni che ha subito nel corso degli anni partenopei: non gli consiglierei di partire, anzi di restare a Napoli. All’ombra del Vesuvio c’è un ottimo gruppo e sicuramente la possibilità di crescere e forgiarsi al meglio. Cambiare squadra invece potrebbe essere rischioso e fatale per la sua carriera: non deve pensare ai soldi”.

The post Bryan Roy non ha dubbi: “Bisogna dare tempo a Lozano. Milik? Resti a Napoli” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento