BTM Italia 2025, dal 26 al 28 febbraio a fiera del Levante Bari

Patrocinata fra gli altri dal Ministero del Turismo ed ENIT

Milano, 11 feb. (askanews) – I riflettori dell’industria turistica si accenderanno a Bari in occasione di BTM Italia, fiera internazionale ISFCERT giunta, quest’anno alla sua XI edizione, che si svolgerà dal 26 al 28 febbraio nella Nuova Fiera del Levante.

La manifestazione, patrocinata fra gli altri dal Ministero del Turismo ed ENIT, organizzata in collaborazione con BuyPuglia, è stata presentata a Milano nel corso di BIT 2025 e proporrà una narrazione del mondo del turismo attraverso panel, speech, workshop, incontri, convegni, momenti di formazione, B2B, B2C e tante altre attività.

“BTM Italia è un evento dinamico nel circuito internazionale degli appuntamenti sul mondo dei viaggi – spiega il suo Ceo & Founder, Nevio D’Arpa -. Indica i trend del momento, crea connessioni, è strumento di business per promuovere o consolidare contatti commerciali ma è anche l’agorà giusta per chi è in cerca di novità nel settore, o in cerca di nuove ispirazioni. Da oltre dieci anni – conclude – utilizziamo un linguaggio universale per raggiungere chiunque. L’industria turistica è in costante movimento, essere dinamici è d’obbligo”.

Il tema di quest’anno è “Il Viaggio nel Viaggio”, un invito a riflettere sulle molteplici dimensioni del viaggio, sia fisiche che interiori, da intendere anche come strumento di conoscenza personale e del mondo circostante.

Un’opportunità per creare ricordi, modellare nuove esperienze, stringere nuovi legami, immaginare nuovi scenari. Può essere fisico, virtuale, sostenibile, responsabile, interiore, migliorativo, intimo, culturale, di lavoro, di piacere, di lusso, esplorativo.

Attorno ad esso si creerà una community forte e coesa in cui saranno coinvolti tutti i key player del settore outgoing, incoming, business, start-up, espositori, professionisti dell’hospitality, seller, buyer, enti, istituzioni, tour operator, agenti di viaggio, compagnie aeree e di navigazione, event e wedding planner, professionisti dell’enogastronomia, blogger, giornalisti. Una collettività versatile e poliedrica con cui intrecciare un linguaggio univoco da spendere nel dibattito moderno. Tra le novità di questa edizione vi è la collaborazione con Università di Bari e Università del Salento.