Btp Italia: raccolta retail boom a quota 8,56 miliardi

Superati i 7,28 mld (nella fase al dettaglio) dell’emissione di novembre

Milano, 8 mar. (askanews) – Raccolta boom per la diciannovesima emissione del Btp Italia che, al termine della terza e ultima giornata riservata agli investitori retail, raggiunge quota 8,56 miliardi di euro. Lo si apprende da fonti finanziarie. Nella giornata odierna sono giunte richieste per circa 1,99 miliardi, che si aggiungono ai circa 6,55 miliardi di domande arrivate nei due giorni precedenti.

Le adesioni sono ampiamente superiori ai 7,28 miliardi segnati nella fase retail in occasione della precedente emissione di novembre scorso (la domanda complessiva sfiorò poi i 12 miliardi). Domani mattina il collocamento sarà riservato agli investitori istituzionali.

Il titolo, con godimento 14 marzo 2023 e scadenza 14 marzo 2028, è un Btp indicizzato al tasso di inflazione italiana, con cedole corrisposte ogni sei mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell’inflazione dello stesso semestre. Per gli investitori retail che hanno sottoscritto il titolo in questa fase, e lo deterranno fino a scadenza, è previsto un premio fedeltà pari allo 0,8% del capitale investito. La cedola annua minima è fissata al 2%, la cedola definitiva sarà stabilita all’apertura della quarta giornata di emissione, giovedì 9 marzo.

Intesa Sanpaolo e UniCredit sono i dealer dell’operazione, Banca Akros e Crédit Agricole Corp.Inv. Bank co-dealer.

