BuBBles Revolution il più grande show di bolle di sapone torna in Italia

Milano, 17 nov. (askanews) – Dopo il grande successo in oltre 60 paesi di 4 continenti, che ha fatto registrare oltre 300.000 spettatori, torna in tournée in Italia BuBBles Revolution, il più grande spettacolo al mondo di bolle di sapone ideato e portato in scena da Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, considerati tra i massimi Bubbles Artist internazionali e insigniti a New York dall’International Magician Society del Merlin Award, l’Oscar della Magia. Marco e Rolanda saranno protagonisti di una tournée nazionale che da dicembre a marzo toccherà Torino (8 dicembre, Teatro Alfieri), Napoli (12 dicembre, Teatro Trianon), Montecatini (26 dicembre, Teatro Verdi), Bologna (27 dicembre, Teatro delle Celebrazioni), Assisi (28 dicembre, Teatro Lyrick), Lecce (4 gennaio, Teatro Politeama Greco), Bari-Bitritto (5 gennaio, PalaTour), Catania (28 marzo, Teatro Metropolitan) e Palermo (29 marzo, Teatro Golden). 80 minuti di magia, incanto, divertimento e poesia ai limiti dell’immaginazione. Uno straordinario viaggio nel magico mondo delle bolle di sapone, una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione.BuBBles Revolution è un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia e che, senza parole, raggiunge gli spettatori di ogni lingua e cultura.