Bucarest, spettacolo “Se questo è Levi”

Roma, 31 gen. (askanews) – L’Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, in collaborazione con il Teatro Ebraico di Stato e la Compagnia Fanny&Alexander, presenta lo spettacolo “Se questo è Levi”.

Regia Luigi De Angelis Drammaturgia Chiara Lagani Con Andrea Argentieri Produzione E/Fanny & Alexander

Premio Speciale Ubu 2019 a Fanny & Alexander per il progetto “Se questo è Levi” Premio Ubu 2019 come miglior attore o performer under 35 a Andrea Argentieri

A partire dai documenti audio e video delle teche Rai e di youtube, Andrea Argentieri veste i panni dello scrittore Primo Levi, assumendone la voce, le gestualità, le posture, i discorsi in prima persona.

È un incontro a tu per tu, in cui lo scrittore, a partire dal vincolo di verità che lo ha ispirato nelle sue opere, testimonia la sua esperienza nei lager con una tecnica di testimonianza lucidissima, di scrematura della memoria, con la trasparenza di uno sguardo capace di esprimere l’indicibile a partire dal perimetro apparentemente sereno della ragione.

Grazie alla tecnica del remote acting, dell’eterodirezione, sperimentata da Fanny & Alexander negli ultimi dieci anni, si cerca di comporre un ritratto dello scrittore che si basa sulla vertigine di una domanda: quanto questa testimonianza è ancora urticante e capace di parlarci tramite la sensibilità di un attore che si lascia attraversare dai materiali originali a noi rimasti di quello scrittore? Può l’epifania di una voce, di un corpoanima, imprimendosi nel corpo di un attore molto più giovane del modello-impronta che persegue, far sgorgare in maniera ancora più cogente la potenza e la necessità della sua testimonianza? Se questo è Levi è un ritratto d’attore. È il tentativo di concretizzare l’esperienza del resoconto, a tu per tu con lo scrittore.

