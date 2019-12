Categoria: Primi piatti

Ingredienti

Salsiccia 400 g

Pomodori pelati 550 g (varietà pizzutello)

Bucatini 320 g

Peperoncino fresco 0.5

Scalogno 1

Olio extravergine d’oliva 20 g

Grana Padano DOP 50 g

Origano q.b. fresco

Preparazione

Bucatini con ragù di salsiccia, passo 1

Per realizzare i bucatini con ragù di salsiccia prendete il peperoncino, eliminate i semini interni (1) (2) e tagliate sottilmente solo metà (3).

Bucatini con ragù di salsiccia, passo 2

Mondate lo scalogno e affettatelo (4). Incidete la salsiccia lateralmente, eliminate il budello (5) e sgranatela su un tagliere (6).

Bucatini con ragù di salsiccia, passo 3

In un tegame scaldate un giro di olio di oliva, aggiungete il peperoncino tritato e lo scalogno affettato (7). Soffriggete per un paio di minuti. Unite anche la salsiccia (8), mescolate (9) e cuocete per circa 10 minuti a fiamma medio alta.

Bucatini con ragù di salsiccia, passo 4

Quando la salsiccia sarà ben rosolata, unite i pelati (10), abbassata la fiamma e cuocete per una ventina di minuti. Intanto portate al bollore un tegame colmo di acqua da salre a bollore. Quando il sugo sarà a metà cottura lessate i bucatini (11) e cuoceteli al dente. Una volta pronto il sugo, aromatizzate con foglioline di origano fresco (12).

Bucatini con ragù di salsiccia, passo 5

Scolate quindi i bucatini nel tegame con il condimento (13), mescolate qualche istante, insaporite con il formaggio grattugiato (14) e mescolate ancora (15). Servite i bucatini con ragù di salsiccia ben caldi!

Conservazione

Consigliamo di consumare subito i bucatini con ragù di salsiccia. Potete congelare il sugo se avete utilizzato ingredienti freschi.

Consiglio

In alternativa ai pomodori pelati potete utilizzare i pomodorini freschi!

