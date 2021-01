Christian Bucchi è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di radio Kiss Kiss Napoli parlando sella sfida tra la squadra di Gattuso e l’Udinese, non nascondendo la sua delusione per la prestazione dei partenopei. Di seguito le sue parole.

Un brutto Napoli

Queste le parole di Bucchi:

“Il Napoli è una squadra abituata a vincere quando gioca bene e va in difficoltà quando non riesce ad esprimere i suoi concetti di calcio. Contro l’Udinese ha sofferto troppo e se analizziamo il match forse non avrebbe meritato il successo. Ma per la classifica ha ottenuto tre punti importanti”.

The post Bucchi: “Il Napoli contro l’Udinese non meritava di vincere, ma…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

