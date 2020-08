Bucchi rivela: “Se lo conosco, Gattuso userà la Juve per motivare il Napoli”

Questa sera il Napoli scenderà in campo per il decisivo match di Champions League contro il Barcellona. Un match chiave analizzato anche dall’ex azzurro, Christian Bucchi. L’ex attaccante ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ed ha provato ad analizzare le motivazioni della squadra e del tecnico Gattuso.

Barcellona-Napoli, l’analisi di Bucchi

“Sono molto ottimista vista l’eccezionale condizione mentale del Napoli. L’eliminazione della Juventus di ieri sera può rappresentare un ulteriore stimolo per gli azzurri. Se conosco un poco Gattuso, sarà usata per motivare la squadra. Il Napoli farà la sua partita, gli uomini di Gattuso saranno accorti ma pronti a colpire quando ci sarà la possibilità. Il Napoli, visto quanto accaduto nel match di andata, non potrà prescindere dal fare gol. Fino a quando i partenopei saranno corti limiteranno il Barcellona ed è importante non perdere le distanze e allo stesso tempo anche i catalani dovranno stare molto attenti a Insigne e Politano. Ovvero quei giocatori che hanno la gamba per andare negli spazi.

Strategia? Iniziare a tutti i costi l’azione dal basso è una scelta giusta se hai attaccanti veloci. Ma se ti mancano questi giocatori allora si può fare anche un calcio più semplice. Bisogna prima capire le caratteristiche della propria squadra e adeguarsi alle nuove regole che cambiano”.

