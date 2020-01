Il giornalista Enzo Bucchioni è tornato ai microfoni di Radio Sportiva su Napoli-Fiorentina e sul momento di crisi profonda della squadra di Gennaro Gattuso. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it.

“Pensavo che Gattuso in fase di trattativa avesse chiesto la pacificazione tra squadra e dirigenza, ma questo non è successo. Se non ce l’ha fatta Ancelotti a portare avanti la squadra, come pensava di poterci riuscire lui? – spiega Bucchioni chiudendo l’argomento Gattuso – De Laurentiis doveva rifondare la squadra per poi costruirla seguendo il calcio di Ancelotti. Ora si è incartato e non sa come uscirne. I giocatori hanno il coltello dalla parte del manico”.

La Fiorentina stende il Napoli di Gattuso: il parere di Bucchioni

“Fiorentina? Da ora in poi potrà fare un campionato per togliersi delle soddisfazioni. Se poi arriveranno due rinforzi aumenterà il valore di una squadra che merita il nono-decimo posto” conclude il noto giornalista toscano.

La Fiorentina oggi è al 13° posto in classifica, a pari punti con Napoli e Bologna. La formazione viola è apparsa, però, in salute nelle ultime uscite: il cambio di guida tecnica e l’arrivo di Iachini in panchina ha portato entusiasmo e risultati.

The post Bucchioni: “Gattuso come credeva di riuscire dove non ha potuto neanche Ancelotti?” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento