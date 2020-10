Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto questo pomeriggio a Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio, per parlare di Juventus Napoli. L’argomento del giorno è la possibile decisione del giudice sportivo, che teoricamente andrà contro il 3-0 pre auspicato e a favore del rinvio della partita.

LE PAROLE DI ENZO BUCCHIONI

Queste le parole del giornalista Enzo Bucchioni: “Juve Napoli? La situazione è molto complessa. Il giudice sportivo è in imbarazzo perché deve capire come uscirne senza fare danni, prendendo una decisione unica. La partita per me sarà rigiocata e non ci sarà il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione. La Asl ha un diritto superiore e a questo ci si deve attenere. Il Protocollo ha un vulnus, ossia che le Regioni sono autonome in ambito sanitario e hanno l’ultima parola. Hanno tutti ragione, quindi la situazione va risolta ora.

Ronaldo? Forse userà il suo jet privato, però verrebbe in contatto con il personale. Chi ha il denaro però può fare certe cose. Sembra che ci siano due pesi e due misure. Non voglio fare il moralista, speriamo non contagi nessuno.

Derby di Milano? Non so se l’Inter abbia chiamato il Milan per non giocarla. La Asl sta controllando e spero che non ci siano due pesi e due misure anche qui. Il Napoli avrebbe voluto non giocarla la partita con la Juve, serve cambiare il Protocollo”.

The post Bucchioni: “Giudice Sportivo in imbarazzo, 3-0 impossibile da decretare” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento