Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Marte su alcuni temi attuali in casa Napoli.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Le parole di Bucchioni

“Che voto do al 2020 del Napoli? Direi tra il 6,5 e il 7, specie grazie al lavoro di Gattuso. La squadra è cresciuta in consapevolezza e gioco, ha vinto la Coppa Italia, ha una partita in meno ed è in zona Champions League. C’è qualche criticità da risolvere ma sta pure combattendo contro gli infortuni. Sul podio della Serie A chi metto? Impossibile trascurare la Juventus che l’anno scorso ha vinto lo Scudetto, poi oltre al Milan metterei l’Atalanta che ha fatto comunque una stagione straordinaria sia in campionato che in Champions League. Cosa devono augurarsi i tifosi del Napoli? Non so se ci sarà un acquisto importante né se farà qualcosa a gennaio, al massimo l’esterno basso di sinistra per dare a quella fascia maggiori sicurezze, senza togliere nulla a Mario Rui. Per il resto servirà recuperare più in fretta possibile Osimhen e Mertens. Io vedo una squadra destinata a crescere, bisogna risolvere delle cose come anche il contratto di Gattuso. Forse se arrivasse un segnale forte anche per il gruppo sarebbe meglio. Al Napoli manca un po’ di continuità. Everton-Manchester City? Qualche polemicuccia c’è stata ma hanno un approccio diverso, qui è più complicato. In un mondo ideale, alla telefonata di De Laurentiis Agnelli avrebbe dovuto dire di sentire la Lega. Sarebbe stato meglio avere una Lega più presente, se avesse convocato le due parti”.

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI

The post Bucchioni: “Il 2020 del Napoli merita un voto tra il 6.5 e il 7: merito di Gattuso” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento