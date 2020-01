Bucchioni: “Insigne lo vedrei bene in qualsiasi squadra, ha bisogno di cambiare aria per capire il suo livello”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva, soffermandosi anche sul capitano del Napoli Lorenzo Insigne e la Nazionale Italiana.

Le parole di Bucchioni su Insigne

“Insigne lo vedrei bene in qualsiasi squadra, forse non nel campionato inglese, ma ha bisogno di cambiare aria per capire il suo livello. A Napoli si sta incartando anche se Gattuso gli sta dando fiducia. Nazionale? Per gli Europei non mi discosterei dal gruppo che ha conquistato la qualificazione. Uno dei dubbi è chi convocare al posto di Zaniolo, c’è Castrovilli che è un prospetto interessante ma secondo me con questa nazionale ci toglieremo delle soddisfazioni”.

