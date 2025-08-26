martedì, 26 Agosto , 25

Sinner-Kopriva, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

Venus Williams si commuove dopo l’eliminazione agli Us Open a 45 anni: “Mi sono sentita libera”

Pino Insegno resta in Rai: azienda gli rinnova il contratto per un anno

Fibrosi cistica, Aifa rinnova e amplia anche a bimbi rimborsabilità trattamenti

Bucci: “Da Milano a Genova in un’ora entro il 2027”

“Quando sarà completato il terzo valico”

Rimini, 26 ago. (askanews) – “Sarà possibile andare da Milano a Genova in un’ora”. Lo ha detto dal Meeting di Rimini il presidente della Regione Liguria Marco Bucci parlando delle infrastrutture liguri su cui sta lavorando. “Lo riusciremo a fare non appena il terzo valico sarà completato, cioè all’inizio del 2027 grazie all’alta velocità. Questo porterà un’enorme ricchezza sul territorio – ha spiegato il Governatore.- E per questo motivo abbiamo pensato che sia necessario anche costruire il tunnel, ovvero sia dare un’infrastruttura in più per poter passare da un lato all’altro, ovvero sia dall’Occidente, Oriente, da ovest a est, nel porto di Genova”. Bucci poi ha voluto aggiungere: “Questa struttura, lo diciamo chiaro e tondo, non è in competizione con la soprelevata, ovvero sia l’infrastruttura deve essere in grado di vivere a se stante senza dover andare a interferire con la soprelevata, anche perché abbattere un pezzo di soprelevata per costruire il tunnel vuol dire bloccare completamente la città di Genova. Quindi le due infrastrutture devono essere assolutamente indipendenti”.”Quando avremo le due infrastrutture e sarà dimostrato che una di queste potrà sostituire l’altra, allora si potrà parlare veramente di fare dalla soprelevata qualcosa di diverso, come una passeggiata a livello sull’esempio della Highline New York, esempio, o fare un sistema di comunicazione per pedoni e ciclabile tra varie parti importanti del nuovo porto di Genova, oppure mantenerla proprio perché la circolazione ne ha bisogno. Queste cose non le possiamo vedere oggi, saranno viste quando sarà terminato il tunnel. Quello che è importante, lo ripeto, è che la decisione venga presa perché si vuole dare ancora più valore al nostro territorio e alla qualità di vita”.

