AGI. – “Abbiamo fatto una cosa che deve essere considerata normale: l’errore enorme è considerarla una cosa straordinaria e dire che il modello Genova è stato possibile solo perché sono accadute cose drammatiche”. A due giorni dal taglio del nastro del nuovo ponte sul Polcevera, il Genova San Giorgio, il sindaco e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, pur molto soddisfatto del risultato, confida all’AGI di non pensare che, quanto realizzato in meno di due anni dal drammatico crollo del Morandi, sia stata un’impresa eccezionale.

“Noi abbiamo fatto esattamente quel che succede nelle aziende private, specialmente nelle multinazionali –

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Bucci: ‘Rifare il ponte in due anni? Niente di straordinario, deve essere la normalità” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento